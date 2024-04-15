Житель Костянтинівки продавав бойові гранати у прифронтовому місті

У Костянтинівці місцевий житель продавав бойові гранати. Фото: Донецька обласна прокуратура

Жителю міста Костянтинівка Донецької області повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура.

За матеріалами слідства, у лютому 2024 року чоловік знайшов в одному із покинутих будинків міста п'ять бойових ручних осколкових гранат типів Ф-1, РГД-5 та РГО з підривниками.

Зазначається, що вибухонебезпечний арсенал підозрюваний зберігав для подальшого збуту на території власного домоволодіння.

«У квітні під час продажу боєприпасів, які чоловік оцінив у 1500 грн за штуку, його неправомірні дії було припинено правоохоронцями», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Під час санкціонованого слідчим суддею обшуку у господарському приміщенні за місцем проживання «продавця» виявлено та вилучено нереалізовану гранату, два мобільні телефони та кошти, отримані від протиправної діяльності.

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