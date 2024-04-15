Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента

Сегодня, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий указ был опубликован в пресс-службе ОП.



«Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины», — говорится в документе.



Справка



Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 года в Винницкой области. Женат, воспитывает двоих сыновей. С 1985 по 1987 год — проходил службу в Советской Армии.



В 1999 году проходил стажировку в Женевском центре политики безопасности.



В 1993—1995 годах — атташе, третий секретарь Управления контроля над вооружениями и разоружения МИД Украины.



В 1995—1998 годах — третий, второй секретарь Посольства Украины в Королевстве Бельгия (по совместительству Бенилюкса, ОЗХЗ, НАТО, ЕС, Западноевропейский союз); Занимался вопросами сотрудничества Украины с НАТО в рамках Программы «Партнерства ради мира» разработки Меморандума о взаимопонимании относительно планирования при чрезвычайных ситуациях гражданского характера между МЧС Украины и НАТО, сотрудничества Украины с Организацией по запрещению химического и биологического оружия (ОЗХЗ).



В 1998—1999 годах — первый секретарь отдела международного сотрудничества МЧС Украины.



В 1999—2000 годах — первый секретарь отдела ОБСЕ Управления Евроинтеграции МИД Украины.



В 2000—2001 годах — советник отдела НАТО в Департаменте политики МИД Украины.



В 2001—2003 годах — советник представительства Украины при Совете Европы.



В 2003—2004 годах — директор Кабинета МИД.



В 2004—2005 годах — начальник Управления консульской службы.



В 2005—2008 годах — Генеральный консул Украины в Сан-Франциско (США).



В 2008—2010 годах — работал в секретариате президента Украины.



С 8 февраля 2010 по 4 февраля 2016 года — Постоянный представитель Украины при Совете Европы.



С 4 февраля 2016 по 6 апреля 2021 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бельгия.



С 4 февраля 2016 по 6 апреля 2021 года — Представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии (по совместительству).



С 24 октября 2016 по 6 апреля 2021 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург (по совместительству).



В 2022 году участвовал в переговорах между Россией и Украиной.



Ранее мы писали, что 15 апреля командующим войск оперативного командования «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк.