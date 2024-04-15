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Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента

15 апреля 2024, 17:53

Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента

Сегодня, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий указ был опубликован в пресс-службе ОП.

«Назначить Точицкого Николая Станиславовича заместителем руководителя Офиса президента Украины», — говорится в документе.

Справка

Николай Точицкий родился 22 сентября 1967 года в Винницкой области. Женат, воспитывает двоих сыновей. С 1985 по 1987 год — проходил службу в Советской Армии.

В 1999 году проходил стажировку в Женевском центре политики безопасности.

В 1993—1995 годах — атташе, третий секретарь Управления контроля над вооружениями и разоружения МИД Украины.

В 1995—1998 годах — третий, второй секретарь Посольства Украины в Королевстве Бельгия (по совместительству Бенилюкса, ОЗХЗ, НАТО, ЕС, Западноевропейский союз); Занимался вопросами сотрудничества Украины с НАТО в рамках Программы «Партнерства ради мира» разработки Меморандума о взаимопонимании относительно планирования при чрезвычайных ситуациях гражданского характера между МЧС Украины и НАТО, сотрудничества Украины с Организацией по запрещению химического и биологического оружия (ОЗХЗ).

В 1998—1999 годах — первый секретарь отдела международного сотрудничества МЧС Украины.

В 1999—2000 годах — первый секретарь отдела ОБСЕ Управления Евроинтеграции МИД Украины.

В 2000—2001 годах — советник отдела НАТО в Департаменте политики МИД Украины.

В 2001—2003 годах — советник представительства Украины при Совете Европы.

В 2003—2004 годах — директор Кабинета МИД.

В 2004—2005 годах — начальник Управления консульской службы.

В 2005—2008 годах — Генеральный консул Украины в Сан-Франциско (США).

В 2008—2010 годах — работал в секретариате президента Украины.

С 8 февраля 2010 по 4 февраля 2016 года — Постоянный представитель Украины при Совете Европы.

С 4 февраля 2016 по 6 апреля 2021 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бельгия.  

С 4 февраля 2016 по 6 апреля 2021 года — Представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии  (по совместительству).

С 24 октября 2016 по 6 апреля 2021 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великом Герцогстве Люксембург (по совместительству).

В 2022 году участвовал в переговорах между Россией и Украиной.  

Ранее мы писали, что 15 апреля командующим войск оперативного командования «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк

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