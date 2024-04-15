Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу Президента

Сьогодні, 15 квітня, Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу Президента України. Відповідний указ опубліковано на сайті president.gov.ua.



«Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу Президента України», — йдеться у документі.



Довідка



Микола Точицький народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Одружений, виховує двох синів. З 1985 по 1987 рік проходив службу в Радянській Армії. 1999 року стажувався у Женевському центрі політики безпеки.



У 1993—1995 роках — аташе, третій секретар Управління контролю за озброєннями та роззброєння МЗС України.



У 1995-1998 роках - третій, другий секретар Посольства України в Королівстві Бельгія (за сумісництвом Бенілюксу, ОЗГЗ, НАТО, ЄС, Західноєвропейський союз); опікувався питаннями співпраці України з НАТО за Програмою «Партнерство заради миру» з розробки Меморандуму про взаєморозуміння щодо планування за надзвичайних ситуацій цивільного характеру між МНС України та НАТО, співпраці України з Організацією із заборони хімічної та біологічної зброї (ОЗГЗ).



У 1998-1999 роках — перший секретар відділу міжнародного співробітництва МНС України.



1999-2000 років — перший секретар відділу ОБСЄ Управління Євроінтеграції МЗС України.



У 2000-2001 роках — радник відділу НАТО в Департаменті політики МЗС України.



У 2001-2003 роках — радник представництва України при Раді Європи.



У 2003-2004 роках — директор Кабінету МЗС.



У 2004-2005 роках — начальник Управління консульської служби.



У 2005-2008 роках — Генеральний консул України в Сан-Франциско (США).



У 2008-2010 роках працював у Секретаріаті Президента України.



З 8 лютого 2010 по 4 лютого 2016 року — Постійний представник України при Раді Європи.



З 4 лютого 2016 по 6 квітня 2021 року — Надзвичайний та Повноважний Посол України у Королівстві Бельгія.



З 4 лютого 2016 по 6 квітня 2021 року – Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії (за сумісництвом).



З 24 жовтня 2016 року по 6 квітня 2021 року — Надзвичайний та Повноважний Посол України у Великому Герцогстві Люксембург (за сумісництвом).



У 2022 році брав участь у переговорах між Росією та Україною.



Раніше ми писали, що 15 квітня командувачем військ оперативного командування «Захід» призначено бригадного генерала Володимира Шведюка.