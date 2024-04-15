Украина просит заблокировать в TikTok более 80 российских каналов — список

Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией китайской соцсети ТикТок. Ведомство подало список представителей российской пропаганды, которые необходимо заблокировать.



Сейчас Центр проводит ряд мероприятий с целью блокировки этих аккаунтов.



На сайте центра опубликован список из 83 каналов в TikTok. Среди них — каналы российских государственных СМИ, а также отдельных пропагандистов, таких как Маргариты Симоньян, Владимира Соловьев. Там же есть и российские артисты, такие как Филлип Киркоров.

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) и Кибердепартамент СБУ составили список российских аккаунтов в Х (Twitter), которые распространяют пропаганду.