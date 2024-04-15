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Україна просить заблокувати в TikTok понад 80 російських каналів

15 квітня 2024, 22:00

Україна просить заблокувати в TikTok понад 80 російських каналів

Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією китайської соцмережі ТікТок. Відомство подало список представників російської пропаганди, які необхідно заблокувати.

Наразі Центр проводить низку заходів з метою блокування цих облікових записів.

На сайті центру опубліковано список із 83 каналів у TikTok. Серед них канали російських державних ЗМІ, а також окремих пропагандистів, таких як Маргарити Симоньян, Володимира Соловйов. Там є і російські артисти, такі як Філіп Кіркоров.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) та Кібердепартамент СБУ склали список російських акаунтів у Х (Twitter), які поширюють пропаганду.

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