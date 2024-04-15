Україна просить заблокувати в TikTok понад 80 російських каналів

Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією китайської соцмережі ТікТок. Відомство подало список представників російської пропаганди, які необхідно заблокувати.



Наразі Центр проводить низку заходів з метою блокування цих облікових записів.



На сайті центру опубліковано список із 83 каналів у TikTok. Серед них канали російських державних ЗМІ, а також окремих пропагандистів, таких як Маргарити Симоньян, Володимира Соловйов. Там є і російські артисти, такі як Філіп Кіркоров.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) та Кібердепартамент СБУ склали список російських акаунтів у Х (Twitter), які поширюють пропаганду.