Ночью Силы обороны сбили все ударные беспилотники оккупантов

Силами обороны в ночь на 16 апреля обезврежено 9 из 9 ударных БпЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины во вторник утром.

«В ночь на 16 апреля 2024 года противник атаковал 9-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым). Все девять "шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины», – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что все дроны сбиты в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Ранее сообщалось, что 144 дрона различных модификаций атаковали Запорожскую область.