Вночі Сили оборони збили усі ударні безпілотники окупантів

Силами оборони в ніч проти 16 квітня знешкоджено 9 з 9 ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України у вівторок зранку.

«У ніч на 16 квітня 2024 року противник атакував 9-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з мису Чауда (Крим). Усі дев'ять "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України», — сказано у повідомленні.

Наголошується, що всі дрони збиті в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Раніше повідомлялося, що 144 дрони різних модифікацій атакували Запорізьку область.