Без помощи США наступление России может стать угрозой для ВСУ — ISW

Россия готовит большое наступление в начале лета. Если к тому времени военная помощь США не будет разблокирована, контрнаступление оккупантов станет серьезной проблемой для Сил обороны Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что помощь США в сфере безопасности является жизненно важной для способности Вооруженных сил Украины защититься от нынешних и будущих наступательных операций России, которые начнутся в конце весны и летом этого года.

В отчете напомнили заявление начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова, что украинские войска готовятся к отражению будущего большого российского наступления, которое ожидается в конце мая или в начале июня. И напомнили, что, по его словам, это наступление будет «катастрофически сложным» без военной помощи Запада.

Также в ISW напомнили заявление министра обороны Рустема Умерова, что текущая ситуация на востоке Украины является «напряженной» и что российские войска сосредотачивают свои усилия к западу от Бахмута в направлении Часов Яра. По его словам, украинские войска успешно используют современную технику против превосходящего по количеству личного состава россиян.

Кроме того, в Институте привели заявление спикера украинской группировки «Хортица» Назара Волошина, который заявил, что украинские силы на Бахмутском и Авдеевском направлениях могут использовать лишь от одного до пяти артиллерийских снарядов на каждые 10 артиллерийских снарядов, выпущенных российскими силами. В то же время, уточнил он, украинская артиллерия является более точной, чем российская.

В отчете отмечается, что способность Сил обороны отражать недавнюю активизацию российских наступательных операций на востоке Украины, ухудшилась из-за недостатка материально-технических средств и, вероятно, продолжит ухудшаться в ближайшем будущем, если будет продолжаться задержка с предоставлением военной помощи со стороны США.

«Российские войска сейчас пользуются дефицитом украинских материальных средств, вызванных отсутствием безопасности помощи со стороны США, для достижения незначительных тактических успехов. Однако будущие российские наступательные операции могут достичь более значительных и угрожающих успехов, особенно к западу от Бахмута, если США будут продолжать откладывать оказание помощи Украине», — говорится в отчете ISW.

Ранее сообщалось, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.