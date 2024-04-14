Россияне получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая — Сырский

Россиянам приказали захватить Часов Яр до 9 мая. Фото: Александр Сырский

Высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, оккупанты сосредотачивают усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец — Донбасс. Также они намеренны оккупировать Часов Яр для создания условий продвижения к Краматорской агломерации.



Сырский отметил, что для реализации планов россиян мешает оборона бригад. Наши военнослужащие уничтожили группы пехоты, которые вышли в микрорайон «Новый», затем россиян ликвидировали с помощью FPV-дронов и огнем артиллерии.



Сейчас ВСУ усиливают оборону, также, по мнению Сырского, необходимо повысить качество подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем разного назначения с подготовленными операторами, повышение качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника.



«Вместе с тем угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. В целях адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ», — подчеркнул он.



Ранее мы писали, что нехватка систем противовоздушной обороны Украины стала причиной активизации ударов авиабомбами РФ по прифронтовым районам и может стать решающим фактором захвата города Часов Яр в Донецкой области.



Кроме того, военные аналитики украинского проекта DeepState заявили, что российская армия продвинулась в Новомихайловке и восточнее Часов Яра на Бахмутском направлении Донецкой области.