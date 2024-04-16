Без допомоги США наступ Росії може стати загрозою для ЗСУ — ISW

Росія готує великий наступ на початку літа. Якщо на той час військову допомогу США не буде розблоковано, контрнаступ окупантів стане серйозною проблемою для Сил оборони України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що допомога США у сфері безпеки є життєво важливою для здатності Збройних сил України захиститися від нинішніх та майбутніх наступальних операцій Росії, які розпочнуться наприкінці весни та влітку цього року.

У звіті нагадали заяву начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирила Буданова, що українські війська готуються до відбиття майбутнього великого російського наступу, яке очікується наприкінці травня чи на початку червня. І нагадали, що, за його словами, цей наступ буде «катастрофічно складним» без військової допомоги Заходу.

Також в ISW нагадали заяву міністра оборони Рустема Умєрова, що поточна ситуація на сході України є «напруженою» і що російські війська зосереджують свої зусилля на захід від Бахмута у напрямку Часів Яру. За його словами, українські війська успішно використовують сучасну техніку проти особового складу росіян, що перевершує за кількістю особового складу.

Крім того, в Інституті навели заяву спікера українського угрупування «Хортиця» Назара Волошина, який заявив, що українські сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках можуть використовувати лише від одного до п'яти артилерійських снарядів на кожних 10 артилерійських снарядів, випущених російськими силами. Водночас, уточнив він, українська артилерія є точнішою, ніж російська.

У звіті зазначається, що здатність Сил оборони відображати нещодавню активізацію російських наступальних операцій на сході України, погіршилася через брак матеріально-технічних засобів і, ймовірно, продовжить погіршуватися в найближчому майбутньому, якщо триватиме затримка з наданням військової допомоги з боку США.

«Російські війська зараз мають дефіцит українських матеріальних засобів, викликаних відсутністю допомоги з боку США, для досягнення незначних тактичних успіхів. Однак майбутні російські наступальні операції можуть досягти більших і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо США продовжуватимуть відкладати допомогу Україні», — йдеться у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що вище російське військове керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.