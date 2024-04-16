За сутки россияне шесть раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, один человек погиб, двое ранены

В течение суток захватчики шесть раз отстреливали населенные пункты Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупанты в течение прошедших суток шесть раз обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, двое ранены. Об этом по состоянию на утро 16 апреля сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Красногоровке один человек погиб и двое ранены. Обстреляны окрестности Очеретинской и Кураховской громад.

Краматорский район. В Лимане повреждено админздание, под огнем оказались Ямполевка, Терны и Заречное. В течение суток под обстрелами были села Константиновской громады, там без жертв и разрушений.

Бахмутский район. В Торецке поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект.

С линии фронта эвакуированы 115 человек, в том числе 15 детей.

Ранее сообщалось, что 15 апреля пятиэтажный жилой дом в центре Славянска попал под обстрел в третий раз за 10 лет войны между Украиной и Россией.