За добу росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донецької області, одна людина загинула, двоє поранено

Упродовж доби загарбники шість разів обстрілювали населені пункти Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти протягом доби шість разів обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє поранено. Про це станом на ранок 16 квітня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Красногорівці одна людина загинула та двоє поранено. Обстріляно околиці Очеретинської та Курахівської громад.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, під вогнем опинилися Ямполівка, Терни та Зарічне. Протягом доби під обстрілом були села Костянтинівської громади, там без жертв та руйнувань.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

З лінії фронту евакуйовано 115 осіб, у тому числі 15 дітей.

Раніше повідомлялося, що 15 квітня п'ятиповерховий житловий будинок у центрі Слов'янська потрапив під обстріл втретє за 10 років війни між Україною та Росією.