ФСБ России отчиталась о задержании подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ

Федеральная Служба безопасности РФ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом сообщило российское интернет-издание Baza.

По данным российских спецслужб, задержанный после начала полномасштабного вторжения России выехал в Украину, где в октябре 2023 года был якобы «завербован сотрудниками СБУ».

Напомним, взрыв в машине Прозорова произошел днем 12 апреля. СВУ сдетонировало, когда бывший сотрудник СБУ Украины Василий Прозоров включил зажигание. В СБУ Василий Прозоров занимал должность «старшего консультанта-эксперта». Несколько лет назад он переехал в Россию, в 2019 году Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, где рассказал, что с апреля 2014 помогал спецслужбам России.

В феврале 2023-го сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова.