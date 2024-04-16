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ФСБ Росії прозвітувала про затримання підозрюваного в підриві машини ексспівробітника СБУ

16 квітня 2024, 10:46

ФСБ Росії прозвітувала про затримання підозрюваного в підриві машини ексспівробітника СБУ

Федеральна Служба безпеки РФ затримала підозрюваного у підриві машини ексспівробітника Служби безпеки України Василя Прозорова. Про це повідомило російське інтернет-видання Baza.

За даними російських спецслужб, затриманий після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав в Україну, де у жовтні 2023 року був нібито «завербований співробітниками СБУ».

Нагадаємо, вибух у машині Прозорова стався вдень 12 квітня. СВП здетонував, коли колишній співробітник СБУ України Василь Прозоров увімкнув запалювання. У СБУ Василь Прозоров обіймав посаду «старшого консультанта-експерта». Кілька років тому він переїхав до Росії, у 2019 році Прозоров дав пресконференцію в Москві, де розповів, що з квітня 2014 року допомагав спецслужбам Росії.

У лютому 2023-го повідомлялося, що російські спецслужби запобігли замаху на Прозорова.

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