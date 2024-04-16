Над Белгородской областью РФ утром сбили три беспилотника

Сегодня утром, 16 апреля, в Российской Федерации одна область снова попала под обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



В оборонном ведомстве отметили, что около 09:30 пресечена «попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».



Над Белгородской областью силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника.



Ранее мы писали, что в Белгороде РФ 12 апреля снова были слышны взрывы, город попал под обстрел. В результате этого есть пострадавшие.