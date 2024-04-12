Российский Белгород атаковал беспилотник: двое людей пострадали, повреждено здание «Газпрома»

В Белгороде РФ сегодня, 12 апреля, снова были слышны взрывы, город попал под обстрел. В результате этого есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Отмечается, что беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.



«Пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — отметил он.



Кроме того, поврежден фасад здания.



«Новости Донбасса» определили, что речь идет о здании «Газпрома». Там, в частности, находится центр обслуживания клиентов и аварийно-диспетчерская служба.



Ранее мы писали, что Белгородская область в очередной раз была обстреляна 3 апреля. В результате этого есть повреждения.