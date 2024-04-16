Над Бєлгородською областю РФ вранці збили три безпілотники

Сьогодні вранці, 16 квітня, у Російській Федерації одна область знову потрапила під обстріл. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



В оборонному відомстві зазначили, що близько 09:30 припинено «спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації».



Над Бєлгородською областю сили протиповітряної оборони збили три безпілотники.



Раніше ми писали, що в Білгороді РФ 12 квітня знову були чутні вибухи, місто потрапило під обстріл. Внаслідок цього є постраждалі.