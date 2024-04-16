Оккупанты сбросили бомбу на Берислав, пострадали 15 человек

Российские войска обстреляли Берислав в Херсонской области, пострадали 15 человек. Фото: Херсонская ОВА

Российские агрессоры ударили авиационной бомбой по городу Берислав. Пострадали 15 человек. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник, 16 апреля.

По его словам, удар пришелся по жилой застройке. Было повреждено здание провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданская инфраструктура.

«Пятнадцать местных жителей получили контузии. Травмы — легкие, пострадавшим оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались», — говорится в сообщении.

Напомним, за предыдущие сутки российские войска обстреливали Херсон и еще 14 населенных пунктов области. В результате ранения получили два человека, среди них — ребёнок.