Из-за российских обстрелов в Херсонской области ранены два человека, среди них ребенок

За предыдущие сутки российские войска обстреливали Херсон и еще 14 населенных пунктов области. Об этом утром во вторник, 16 апреля, сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сообщается, что за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Велетенское, Белоусово, Львово, Тягинку, Никольское, Одрадокаменку, Кизомис, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Веселое, Казацкое и город Херсон.

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены частные дома. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, один из них — ребенок», — говорится в сообщении руководителя ОВА.

Сообщается также, что во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины уничтожили над территорией области два Shahed-131/136.

Напомним, Россия готовит большое наступление в начале лета. Если к тому времени военная помощь США не будет разблокирована, контрнаступление оккупантов станет серьезной проблемой для Сил обороны Украины.