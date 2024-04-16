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Російські окупанти скинули бомбу на Берислав, постраждали 15 людей

16 квітня 2024, 14:52

Російські окупанти скинули бомбу на Берислав, постраждали 15 людей

Російські війська обстріляли Берислав на Херсонщині, постраждали 15 людей. Фото: Херсонська ОВА Російські війська обстріляли Берислав на Херсонщині, постраждали 15 людей. Фото: Херсонська ОВА

Російські агресори вдарили авіаційною бомбою по місту Берислав. Постраждали 15 людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок, 16 квітня.

За його словами, удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

«П'ятнадцятеро місцевих жителів зазнали контузії. Травми — легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська обстрілювали Херсон та ще 14 населених пунктів області. Внаслідок цього поранення дістали дві людини, серед них — дитина.

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