В оккупированной Запорожской области подорвали «депутата»-коллаборанта партии Единая Россия

Взорвали Антона Якименко. Фото: соцсети

Во временно оккупированной Запорожской области сегодня, 16 апреля, подорвали так называемого депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко. Об этом сообщил коллаборант Владимир Рогов.



По его словам, на Якименко было совершено покушение, однако о его состоянии здоровья ничего не рассказал. Коллаборант добавил, что взрывное устройство прикрепили к воротам возле дома пострадавшего. Оно сработало в момент, когда Якименко открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор.





Отметим, что Антон Якименко — член партии «Единая Россия». На псевдовыборах в местные органы власти он вошел в первую тройку избирательного списка партии Владимира Путина. Также он является руководителем подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское».



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