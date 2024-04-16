В окупованій Запорізькій області підірвали «депутата»- колаборанта партії Єдина Росія

Висадили в повітря Антона Якименка. Фото: соцмережі

В тимчасово окупованій Запорізькій області сьогодні, 16 квітня, підірвали так званого депутата Якимівської окружної ради Антона Якименка. Про це повідомив колаборант Володимир Рогов.



За його словами, на Якименка було скоєно замах, проте про його стан здоров'я нічого не розповів. Колаборант додав, що вибуховий пристрій прикріпили до воріт біля будинку потерпілого. Воно спрацювало в момент, коли Якименко відчинив ворота, щоб загнати автомобіль у двір.





Зазначимо, що Антон Якименко — член партії «Єдина Росія». На псевдовиборах до місцевих органів влади він увійшов до першої трійки виборчого списку партії Володимира Путіна. Також він очолює підрозділ ДУП «ДЗО» «Якимівське».



Раніше ми писали, що 12 квітня у Москві вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. За кермом автомобіля опинився колишній співробітник СБУ Василь Прозоров.