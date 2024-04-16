За границей выдали более 672 000 паспортов гражданина Украины

Центры ГП «Документ» в Польше, Турции, Чехии, Словакии, Германии, Испании и Италии обработали около 900 000 заявлений и выдали более 672 000 паспортов гражданина Украины. Об этом сообщила заместитель Министра внутренних дел Екатерина Павличенко на Европейском полицейском конгрессе в Берлине.



«За границей действуют 13 центров ГП "Документ" в 7 странах. Украинцы могут получить услуги по оформлению паспортных документов и обмену водительского удостоверения», — отметила она.



Напомним, почти три месяца от введения сервиса в МВД получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов для украинцев, которые пребывают в странах ЕС.