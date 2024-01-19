Сервис МВД получил 3000 заявок от украинцев на водительские документы в странах ЕС

За почти три месяца от введения сервиса в МВД получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов для украинцев, которые пребывают в странах ЕС. Об этом написал у себя в Telegram министр МВД Игорь Клименко.



«Наибольший спрос у Польши. Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка производится в сроки около 15 дней», — объяснил Клименко.



По его словам, это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому в министерстве внутренних дел постоянно работают над расширением списка стран, где она будет доступна.



Отмечается, что украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы.



«Сегодня запускаем эту услугу для наших граждан в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии», — заключил министр МВД.



Ранее министр МВД Игорь Клименко сообщил, что более пяти тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через приложение «Дія».