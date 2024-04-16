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За кордоном видали понад 672 тисячі паспортів громадянина України

16 квітня 2024, 18:18

За кордоном видали понад 672 тисячі паспортів громадянина України

Центри ДП «Документ» у Польщі, Туреччині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Іспанії та Італії опрацювали майже 900 тися заявок та видали понад 672 тисяч паспортів громадянина України. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко на Європейському поліцейському конгресі в Берліні.

«За кордоном діють 13 центрів ДП ​​«Документ» у 7 країнах. Українці можуть отримати послуги з оформлення паспортних документів та обміну посвідчення водія», — зазначила вона.

Протягом майже трьох місяців від запровадження служби в МВС надійшло вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення документів водія для українців, які перебувають в країнах ЄС.

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