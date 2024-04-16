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«Укрэнерго» предложило бизнесу самостоятельно генерировать и сохранять электроэнергию

16 апреля 2024, 19:44

«Укрэнерго» предложило бизнесу самостоятельно генерировать и сохранять электроэнергию

«Укрэнерго» заинтересовано в создании промышленными компаниями и украинским бизнесом собственного поколения генерации электроэнергии. Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Руководитель «Укрэнерго» отметил, что значительные разрушения объектов энергосистемы, уже нанесенных Россией, ощутимо уменьшают ее возможность покрытия нужд потребителей.

«В этой ситуации для промышленности и бизнеса единственным эффективным путем обеспечения надежного энергоснабжения есть развитие собственной генерации и систем хранения электроэнергии. "Укрэнерго" уже работает над созданием привлекательных для инвесторов условий на рынке», — говорится в заявлении.

Прежде всего это решение в ближайшей перспективе проблемы накопления долгов на рынке, который является одним из наиболее интересных для инвесторов.

И второй важный момент – создание возможности для «Укрэнерго» заключения долгосрочных контактов на предоставление вспомогательных услуг.

В компании предполагают, что обеспечение гарантированного спроса увеличит интерес украинских и международных финансовых учреждений в инвестировании в энергетические проекты.

«Учитывая ситуацию и наши прогнозы, мы находимся в состоянии стабильного дефицита в энергосистеме. В этой ситуации каждый бизнес может стать более энергетически устойчивым. Наша задача как оператора энергосистемы сделать так, чтобы новые энергоустановки не просто обеспечивали надежность, а на них можно было зарабатывать, чтобы они были целесообразными и окупаемыми», — отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним, из-за разрушения в результате российских ударов Трипольской ТЭС система лишилась части мощности

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