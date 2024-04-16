«Укренерго» запропонувало бізнесу самостійно генерувати та зберігати електроенергію

«Укренерго» зацікавлене у створенні промисловими компаніями та українським бізнесом власного покоління генерації електроенергії. Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.



Керівник «Укренерго» зазначив, що значні руйнування об'єктів енергосистеми, які вже завдала Росія, відчутно зменшують її можливість покриття потреб споживачів.



«В цій ситуації для промисловості та бізнесу єдиним ефективним шляхом забезпечення надійного енергопостачання є розвиток власної генерації та систем зберігання електроенергії. "Укренерго" вже працює над створенням привабливих для інвесторів умов на ринку», - йдеться у заяві.



Перш за все, це вирішення в найближчій перспективі проблеми накопичення боргів на ринку, який є одним з найбільш цікавих для інвесторів.



І другий важливий момент – створення можливості для «Укренерго» укладання довгострокових контактів на надання допоміжних послуг.



У компанії припускають, що забезпечення гарантованого попиту збільшить зацікавленість українських та міжнародних фінансових установ в інвестуванні в енергетичні проєкти.



«Враховуючи ситуацію і наші прогнози, ми перебуваємо у стані стабільного дефіциту в енергосистемі. У цій ситуації кожен бізнес потенційно може стати більш енергетично стійким. Наша задача як оператора енергосистеми – зробити так, щоб нові енергоустановки не просто забезпечували надійність, а на них можна було заробляти, щоб вони були економічно доцільними та окупними», – зазначив Володимир Кудрицький.



Нагадаємо, через руйнування внаслідок російських ударів Трипільської ТЕС система втратила частину потужності.