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В Москве пожар на военном заводе «Авангард»

16 апреля 2024, 20:15

В Москве пожар на военном заводе «Авангард»

В Москве пожар на военном заводе «Авангард», сообщают местные СМИ, пишет Telegram-канал ASTRA.

«Пожар площадью 50 кв. м. произошел в цеху №12 машиностроительного завода "Авангард". К настоящему времени пожар не потушен», — говорится в сообщении.

На заводе выпускают ракеты для систем противовоздушной обороны. В открытых источниках сказано, что это основной поставщик ракет для комплексов С-300 и С-400.

Напомним, 2 апреля, БПЛА самолетного типа атаковали российские предприятия в городе Елабуга в Татарстане.

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