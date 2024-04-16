В Москве пожар на военном заводе «Авангард», сообщают местные СМИ, пишет Telegram-канал ASTRA.



«Пожар площадью 50 кв. м. произошел в цеху №12 машиностроительного завода "Авангард". К настоящему времени пожар не потушен», — говорится в сообщении.



На заводе выпускают ракеты для систем противовоздушной обороны. В открытых источниках сказано, что это основной поставщик ракет для комплексов С-300 и С-400.



Напомним, 2 апреля, БПЛА самолетного типа атаковали российские предприятия в городе Елабуга в Татарстане.