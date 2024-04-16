У Москві пожежа на військовому заводі «Авангард»

У Москві сталася пожежа на військовому заводі «Авангард»,– повідомляють місцеві ЗМІ та пише Telegram-канал ASTRA.



«Пожежа площею 50 кв. м. сталася у цеху №12 машинобудівного заводу "Авангард". Наразі вона не локалізована», — йдеться у повідомленні.



На заводі випускають ракети для систем протиповітряної оборони. У відкритих джерелах зазначено, що це основний постачальник ракет комплексів С-300 і С-400.



Нагадаємо, 2 квітня БПЛА літакового типу атакували російські підприємства в місті Єлабуга у Татарстані.