БПЛА атаковали российские предприятия в Татарстане. В этом районе собирают «Шахеды»

БПЛА добрались до Татарстана

Сегодня, 2 апреля, БПЛА самолетного типа атаковали российские предприятия в городе Елабуга в Татарстане. Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash.



«Впервые с начала СВО дроны атаковали Татарстан — два БПЛА прилетели в заводы в Елабуге и Нижнекамске. Со слов местных, в районе шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны "Алабуга", которая находится под городом. Досталось заводу и общежитию. Предварительно, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что в Татарстане развернуто масштабное производство «шахедов». Ударные дроны-камикадзе производят в специальной экономической зоне «Алабуга».



Стоит отметить, что зона атак беспилотников расширилась на более чем 1200 км. К примеру от Харькова до Елабуги более 1400 км.



По предварительной информации, 6 человек пострадали после атаки БПЛА на город Елабуга в Татарстане. Напомним, 1 апреля, российский Белгород в очередной раз попал под обстрел. В результате атаки девять гражданских получили ранения.