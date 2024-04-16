Отправившись в отпуск, трое российских военных из Чувашии утонули в реке Дон

Трое военных оккупантов из Чувашии утонули в реке Дон

Со дна реки Дон в Воронежской области достали автомобиль, в котором нашли тела двух российских оккупантов. Об этом пишет ASTRA.



Предварительно, ВАЗ 2114 съехал с понтонного моста и упал в реку. По словам родственников погибших, в машине находились трое военных, которые ехали из Украины в отпуск в Чувашию.



Как рассказали спасатели агентству «РИА Воронеж», в поднятой машине отсутствует лобовое стекло: еще одного пассажира могло смыть течением.



Напомним, из-за полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли более 126 тысяч мирных жителей.



Ранее, 29 октября 2023, во время подготовки к переезду 1 батальон 1251 мотострелкового полка из Чувашии попал под обстрел ракетами HIMARS.