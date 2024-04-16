Вирушивши у відпустку, троє російських військових з Чувашії потонули в річці Дон

Троє військових окупантів із Чувашії потонули у річці Дон

З дна річки Дон у Воронезькій області дістали автомобіль, у якому знайшли тіла двох російських окупантів. Про це пише ASTRA.



Попередньо, ВАЗ 2114 з'їхав з понтонного мосту та впав у річку. За словами родичів загиблих, у салоні перебували троє військових, які їхали з України у відпустку до Чувашії.



Як розповіли рятувальники агентству «РІА Воронеж», у піднятій машині немає лобового скла, ще одного пасажира могло змити течією.



Нагадаємо, через повномасштабну агресію РФ в Україні загинуло понад 126 тисяч мирних жителів.



Раніше, 29 жовтня 2023 року, під час підготовки до переїзду 1-й батальйон 1251-го мотострілецького полку з Чувашії потрапив під обстріл ракетами HIMARS.