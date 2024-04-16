Россия убила более 126 тысяч мирных украинцев с февраля 2022 года

Из-за полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли более 126 тысяч мирных жителей. Генпрокуратура расследует более 126 тысяч военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.



«В результате этих преступлений погибли более 12 тысяч гражданских лиц, в том числе 543 детей», — сказал генпрокурор Андрей Костин на конференции, посвященный борьбе с коррупцией.



Он сообщил, что уже идентифицировано 556 подозреваемых в совершении военных преступлений.



«Завершено расследование в отношении 386 человек, обвинительные акты в отношении них направлены в суд. 105 человек уже получили приговоры за военные преступления», — отметил генпрокурор.



Украина совместно с международными партнерами развивает сеть всеобъемлющей ответственности за преступления агрессора. Страна сотрудничает с Международным уголовным судом, а также развивает двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами, которые расследуют международные преступления России.



Костин считает, что для завершения этой системы не хватает одного ключевого элемента — Специального международного трибунала по преступлению агрессии.