Страны «Большой семерки» изучают варианты передачи Украине замороженных активов РФ

Страны «Большой семерки» рассматривают ряд возможностей разблокировки почти 300 млрд долларов по замороженным российским активам для помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

«Я действительно боюсь, что Россия начинает видеть признаки того, что США и наши союзники устают или им становится все труднее найти способы поддержать Украину, и это дает им надежду, что они смогут пережить нас и ждать, пока наша решительность рухнет», — заявила министр.

Йеллен сказала, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече «Большой семерки» (G7) развитых экономик в среду, 17 апреля.

Она отметила, что обсуждается ряд возможностей от прямого ареста активов до использования их в качестве залога, отметив, что Вашингтон «очень поддерживает» недавние шаги Европейского Союза по отделению процентного дохода от заблокированных активов.

Йеллен также отметила, что западные чиновники анализируют риски, связанные с такими действиями, включая угрозы «возмездия» со стороны России, однако выразила уверенность в возможности смягчения их влияния.

Ранее сообщалось, что страны, которые симпатизируют России, призывают ЕС отказаться от полной конфискации замороженных активов Российской Федерации. С такой позицией частным образом выступили представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии. Они опасаются, что конфискация российских активов создаст прецедент.