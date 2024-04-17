Країни «Великої сімки» вивчають варіанти передачі Україні заморожених активів РФ

Країни «Великої сімки» розглядають низку можливостей розблокування майже 300 млрд доларів заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на міністра фінансів США Джанет Йеллен.

«Я дійсно боюся, що Росія починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються або їм стає все важче знайти способи підтримати Україну, і це дає їм надію, що вони зможуть пережити нас і чекати, доки наша рішучість впаде», — заявила міністр.

Йєллен сказала, що це питання обговорюватиметься на зустрічі «Великої сімки» (G7) розвинених економік у середу, 17 квітня.

Вона зазначила, що обговорюється низка можливостей від прямого арешту активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон «дуже підтримує» нещодавні кроки Європейського Союзу щодо відокремлення відсоткового доходу від заблокованих активів.

Йєллен також зазначила, що західні чиновники аналізують ризики, пов'язані з такими діями, включаючи загрози «відплати» з боку Росії, проте висловила впевненість у можливості пом'якшення їхнього впливу.

Раніше повідомлялося, що країни, які симпатизують Росії, закликають ЄС відмовитись від повної конфіскації заморожених активів Російської Федерації. З такою позицією приватно виступили представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії. Вони остерігаються, що конфіскація російських активів створить прецедент.