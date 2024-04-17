В результате обстрелов в Харьковской и Сумской областях повреждены газопроводы

В результате обстрелов в Харьковской и Сумской областях повреждены распределительные газопроводы, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.



«Без газоснабжения осталось 370 домохозяйств на Харьковщине и 430 – на Сумщине», — уточнили в Минэнергетики.



Кроме того, из-за боевых действий отключалась высоковольтная воздушная линия в Донецкой области. После аварийного ремонта линия включена в работу.



Ранее сегодня ночью, 17 апреля, российские войска обстреляли город Белополье Сумской области. Есть пострадавший и повреждения.



Напомним, в Чернигове прогремели взрывы в среду, 17 апреля. Есть «прилет», уже известно о погибших и раненых.