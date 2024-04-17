Внаслідок обстрілів у Харківській та Сумській областях пошкоджено газопроводи

Внаслідок обстрілів у Харківській та Сумській областях пошкоджено розподільчі газопроводи, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.



«Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині й 430 – на Сумщині», – уточнили у Міненергетики.



Крім того, через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.



Раніше сьогодні вночі, 17 квітня, російські війська обстріляли місто Білопілля Сумської області. Є постраждалий та пошкодження.



Нагадаємо, у Чернігові пролунали вибухи у середу, 17 квітня. Є «приліт», уже відомо про загиблих та поранених.