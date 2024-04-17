Чернигов: Известно уже о 8 погибших и 18 раненых в результате ракетного удара россиян

Не менее восьми человек погибли и 18 получили травмы в результате ракетного удара российских оккупантов по Чернигову в среду утром, сообщил исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако.

«К сожалению, цифра может быть больше, потому что много еще неисследованных объектов, и есть травмированные, которые обращаются уже в городские больницы», — сказал Ломако в эфире национального телемарафона в среду утром, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в результате трех ударов в 9:03 утра в четверг было прямое попадание в восьмиэтажное здание социальной инфраструктуры. «Визуально разрушены элементы стен шести этажей с третьего по шестой (восьмой – ИФ-У) этаж и пристройки к ней», — сказал и.о. мэра.

Также Ломако отметил, что здание находится не в центральной части города, но в густонаселенном микрорайоне. «Повреждены здания, которые рядом находятся, повреждено много автомобилей в этом районе, социальная инфраструктура, инфраструктура городская. Это густонаселенный район, перекресток двух больших улиц, поэтому здесь было и много транспорта в это время», — рассказал он.

И.о. мэра рассказал, что в районе удара были отключено энерго- и газоснабжение, «чтобы не было еще больших разрушений», однако, по его словам, повреждены объекты, не связанные с критической инфраструктурой. На месте работают городские службы, ГСЧС, психологи, полиция, военная администрация.

«Сейчас полиция занимается ликвидацией последствий этой трагедии и этих прилетов», — сказал Ломако, добавив, что в месте удара много разрушений и работы по устранению последствий удара также еще много.

Напомним, в Чернигове прогремели взрывы в среду, 17 апреля. Сразу стало известно о погибших и раненых.