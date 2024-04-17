Чернігів: Відомо вже про 8 загиблих та 18 поранених внаслідок ракетного удару росіян

Не менш як вісім людей загинули і 18 отримали травми внаслідок ракетного удару російських окупантів по Чернігову в середу вранці, повідомив виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако.

«На жаль, цифра може бути більшою, тому що багато ще недосліджених об'єктів, і є травмовані, які вже звертаються до міських лікарень», — сказав Ломако в ефірі національного телемарафону в середу вранці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, внаслідок трьох ударів о 9:03 ранку в четвер було пряме влучання у восьмиповерхову будівлю соціальної інфраструктури. «Візуально зруйновані елементи стін шести поверхів з третього по шостий (восьмий — ІФ-У) поверх та прибудови до неї», — сказав в.о. мера.

Також Ломако зазначив, що будівля знаходиться не в центральній частині міста, а у густонаселеному мікрорайоні. «Пошкоджено будинки, що поряд знаходяться, пошкоджено багато автомобілів у цьому районі, соціальна інфраструктура, інфраструктура міська. Це густонаселений район, перехрестя двох великих вулиць, тому тут було багато транспорту в цей час», — розповів він.

В.о. мера розповів, що в районі удару було відключено енерго- та газопостачання, «щоб не було ще більших руйнувань», проте, за його словами, пошкоджено об'єкти, які не пов'язані з критичною інфраструктурою. На місці працюють міські служби, ДСНС, психологи, поліція, військова адміністрація.

«Зараз поліція займається ліквідацією наслідків цієї трагедії і цих прильотів», — сказав Ломако, додавши, що в місці удару багато руйнувань і роботи з усунення наслідків удару також ще багато.

Нагадаємо, у Чернігові пролунали вибухи у середу, 17 квітня. Одразу стало відомо про загиблих та поранених.