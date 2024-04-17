ГУР уничтожило вертолет Ми-8 на территории России

ГУР уничтожило вертолет Ми-8 в России. Фото: ГУР

17 апреля 2024 года на аэродроме «Кряж» в городе Самара уничтожен транспортный вертолет Ми-8, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.







«Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава», — говорится в заявлении оборонного ведомства.



Отмечается, что стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.



Напомним, российские оккупанты собирают резервы отовсюду на войну против Украины и отправляют войска тихоокеанского флота на фронт в целях восполнения санитарных и безвозвратных потерь.