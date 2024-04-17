ГУР знищило вертоліт Мі-8 на території Росії

ГУР знищили гелікоптер Мі-8 у Росії. Фото: ГУР

17 квітня 2024 року на аеродромі «Кряж» у місті Самара знищено транспортний вертоліт Мі-8, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.







«Агресор використовував вказаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї та особового складу», — йдеться у заяві оборонного відомства.



Зазначається, що вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.



Нагадаємо, російські окупанти збирають резерви звідусіль на війну проти України та відправляють війська тихоокеанського флоту на фронт з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат.