Ранее судимый боец «Шторма» расстрелял двух жителей оккупированного Лисичанска

Трупы с огнестрельными ранениями двух жителей Лисичанска — 51-летнего Андрея Тонченко и 34-летнего Виктора Барвинока нашли в доме, на переулке Красном. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.



Позднее по подозрению в убийстве задержали неоднократно ранее судимого 57-летнего российского военнослужащего Василия Сажина.



Он заявил, что распивал с местными жителями алкоголь, а затем они поругались, и он расстрелял обоих мужчин из автомата Калашникова.



По данным ASTRA, Сажин служит в подразделении «Шторм» в/ч 41624. Ранее он был судим за разбой, ДТП с пострадавшими и кражи.



Напомним, в захваченной Волновахе Донецкой области произошло чп, в городе были убиты девять человек, среди них — двое детей.