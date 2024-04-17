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Ранее судимый боец «Шторма» расстрелял двух жителей оккупированного Лисичанска

17 апреля 2024, 12:48

Ранее судимый боец «Шторма» расстрелял двух жителей оккупированного Лисичанска

Трупы с огнестрельными ранениями двух жителей Лисичанска — 51-летнего Андрея Тонченко и 34-летнего Виктора Барвинока нашли в доме, на переулке Красном. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

Позднее по подозрению в убийстве задержали неоднократно ранее судимого 57-летнего российского военнослужащего Василия Сажина.

Он заявил, что распивал с местными жителями алкоголь, а затем они поругались, и он расстрелял обоих мужчин из автомата Калашникова.

По данным ASTRA, Сажин служит в подразделении «Шторм» в/ч 41624. Ранее он был судим за разбой, ДТП с пострадавшими и кражи.

Напомним, в захваченной Волновахе Донецкой области произошло чп, в городе были убиты девять человек, среди них — двое детей. 

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