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Раніше засуджений боєць «Шторма» розстріляв двох мешканців окупованого Лисичанська

17 квітня 2024, 12:48

Раніше засуджений боєць «Шторма» розстріляв двох мешканців окупованого Лисичанська

Трупи з вогнепальними пораненнями двох мешканців Лисичанська — 51-річного Андрія Тонченка та 34-річного Віктора Барвінока знайшли у будинку на провулку Червоному. Про це пише Telegram-канал ASTRA.

Пізніше за підозрою у вбивстві затримали неодноразово раніше засудженого 57-річного російського військовослужбовця Василя Сажина.

Він заявив, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків з автомата Калашнікова.

За даними ASTRA, Сажин служить у підрозділі «Шторм» в/ч 41624. Раніше він був судимий за розбій, ДТП з постраждалими та крадіжки.

Нагадаємо, у захопленій Волновасі Донецької області сталася нп, у місті було вбито дев'ятьох людей, серед них — двоє дітей.

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