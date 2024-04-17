Пограничники уничтожили полевой склад БК оккупантов

Украинские военнослужащие на Купянском направлении ликвидировали полевой склад российских оккупантов с 82-мм минами. Об этом сообщили в пресс-службе 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.



«Полевой состав с 82-мм минами уничтожили пограничники на Купянском направлении», — говорится в сообщении.



Во время аэроразведки военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела «Луганск» обнаружили 6 термоящиков с 82-мм минами. В результате сброса с квадрокоптера они сдетонировали.





Ранее мы писали, что военные с помощью БПЛА уничтожили танк «Т-90», который принадлежал российским оккупантам. Это произошло на Донецком направлении.