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На Донецком направлении ССО подбили российский танк Т-90: командир и наводчик получили ранения

16 апреля 2024, 08:55

На Донецком направлении ССО подбили российский танк Т-90: командир и наводчик получили ранения

Украинские военнослужащие с помощью БПЛА уничтожили танк «Т-90», который принадлежал российским оккупантам. Это произошло на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальный операций (ССО).

Сообщается, что во время разведывательных действий операторы 3-го полка ССО обнаружили российский танк «Т-90», который отработал именно по позициям Сил обороны.

«С помощью FPV-дрона операторы тактической группы «Медоид» поразили цель. Танк был обездвижен, командир и наводчик получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что военнослужащие ССО вспомнили, как совместно с ГУР и ТРО, они встречали российских оккупантов в Киевской области с конца февраля по начало апреля 2022 года. 

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