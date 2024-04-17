Прикордонники знищили польовий склад БК окупантів

Українські військовослужбовці на Куп'янському напрямі ліквідували польовий склад російських окупантів із 82-мм мінами. Про це повідомили у пресслужбі 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса.



«Польовий склад з 82-мм мінами знищили прикордонники на Куп'янському напрямку», — йдеться в повідомленні.



Під час аеророзвідки військовослужбовці головного оперативно-розшукового відділу «Луганськ» виявили 6 термоящиків із 82-мм мінами. Внаслідок скидання з квадрокоптера вони здетонували.





Раніше ми писали, що військові за допомогою БПЛА знищили танк Т-90, який належав російським окупантам. Це сталося на Донецькому напрямі.