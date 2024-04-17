Не справился с управлением: в Киеве BMW въехала в остановку общественного транспорта, пострадала военнослужащая

Авария в Киеве: BMW въехала в остановку, пострадала военнослужащая. Фото: Нацполиция

Около 14:00 в Святошинском районе столицы, произошло ДТП, предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта на Брестском проспекте. Об сообщил отдел коммуникации полиции Киева.



«В результате происшествия пострадала женщина-военнослужащая. Врачи оказывают ей помощь», — говорится в сообщении.

Авария в Киеве: BMW въехала в остановку, пострадала военнослужащая. Фото: Нацполиция

Напомним, 21 марта, в Днепропетровской области водитель легкового автомобиля врезался в блокпост.