Не впорався з керуванням: у Києві BMW в'їхала у зупинку громадського транспорту, постраждала військовослужбовиця

Близько 14:00 у Святошинському районі столиці сталася ДТП, попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку громадського транспорту на Берестейському проспекті. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.
«Внаслідок автопригоди постраждала жінка-військовослужбовиця. Лікарі надають їй допомогу», - йдеться у повідомленні.
Аварія у Києві: BMW в'їхала у зупинку, постраждала військовослужбовиця. Фото: Нацполіція
Нагадаємо, 21 березня, у Дніпропетровській області водій легкового автомобіля врізався у блокпост.