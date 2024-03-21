На Днепропетровщине водитель наехал на сотрудника Национальной полиции

В Днепропетровской области водитель авто наехал на полицейского. Фото: ГСЧС

Сегодня утром, 21 марта, в Днепропетровской области водитель легкового автомобиля врезался в блокпост. В результате чего двое людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Утром поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге М-30 Знаменка-Луганск-Изварино, горит легковой автомобиль», — говорится в сообщении.



Как выяснилось, водитель легковушки «Lexus RX 300» совершил наезд на бетонный блок. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, также пострадали 2 человека — непосредственно водитель и сотрудник Национальной полиции, на которого был совершен наезд.





К месту вызова привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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