В Донецкую область прибыла новая техника для громад

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что стоимость областного бюджета приобрела 20 экскаваторов-погрузчиков JCB 4СХ SITEMASTER. Об этом он написал в Telegram-канале.



«Это современная техника, которая будет использоваться для ликвидации последствий вражеских атак, разбора завалов и ликвидации стихийных свалок на территории громад области. Это поможет нашим службам более эффективно и оперативно работать», — отметил он.



Филашкин отметил, что первые 4 единицы техники поступили в Дружковскую, Константиновскую, Лиманскую и Славянскую громад. Также еще 16 машин получат громады Краматорского, Покровского и Волновахского районов.

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